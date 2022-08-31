Люксембург признал невозможность вечных санкций

Придется вернуться к дипломатии, считают в государстве

Новые санкции против России нельзя вводить вечнотакое мнение в среду, 31 августа, высказал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

Как заявил глава МИД герцогства, европейские государства стараются добиться исполнения уже принятых санкций, понимая, что невозможно вводить новые рестрикции бесконечно.

В какой-то момент нужно задуматься, как мы можем снова встать на путь дипломатии, подчеркнул Ассельборн. Однако в настоящее время речь об этом не идет.

В будущем Евросоюз должен найти пути, чтобы завершить сложившееся противостояние, однако "время пока не пришло", полагает дипломат. Он напомнил, что санкции отражаются на ЕС, в частности, в области энергетики — "Газпром" приостановил поставки газа во Францию, а "у немцев огромная проблема", сообщает ТАСС.

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные санкции в отношении России эффективны и правильны, а "сильный и единый ответ Европы" на конфликт России с Украиной "удивил Путина", который якобы не ожидал такого.

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