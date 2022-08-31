Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Президент отметил влияние Горбачева на ход мировой истории

Владимир Путин назвал Михаила Горбачева политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями, которую глава государства направил родным и близким экс-президента СССР.

"Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем", - говорится в тексте.

Путин также отметил гуманитарную, благотворительную и просветительскую деятельность, которую Горбачёв вёл все последние годы.

Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа. Ему был 91 год.

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