ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав разрешил клинические исследования новой назальной вакцины от COVID-19

12:34
  • среда
  • 31 августа 2022

Препарат создан Центром имени Гамалеи

Министерство здравоохранения России выдало Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований назальной вакцины от коронавируса на основе вирусоподобных частиц.
Центр Гамалеи начнет производство адаптированной вакцины от ковида

Согласно реестру разрешений на проведение клинических исследований, будет проводиться двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование I/II фаз с ранжированием доз для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата.

Вакцина разработана для профилактики COVID-19 на основе VLP (содержащей частицы, подобной SARS-CoV-2) при интраназальном введении.

Исследования пройдут при участии 600 добровольцев в возрасте 18-55 лет, сообщает АГН "Москва".

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина эффективна против всех штаммов коронавируса. По словам эксперта, при введении назальной вакцины у человека формируется мукозальный иммунитет к возбудителю COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Назальная вакцина
Назальная вакцина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.