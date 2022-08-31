Минздрав разрешил клинические исследования новой назальной вакцины от COVID-19

Препарат создан Центром имени Гамалеи

Министерство здравоохранения России выдало Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований назальной вакцины от коронавируса на основе вирусоподобных частиц.

Согласно реестру разрешений на проведение клинических исследований, будет проводиться двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование I/II фаз с ранжированием доз для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата.

Вакцина разработана для профилактики COVID-19 на основе VLP (содержащей частицы, подобной SARS-CoV-2) при интраназальном введении.

Исследования пройдут при участии 600 добровольцев в возрасте 18-55 лет, сообщает АГН "Москва".

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина эффективна против всех штаммов коронавируса. По словам эксперта, при введении назальной вакцины у человека формируется мукозальный иммунитет к возбудителю COVID-19.

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