В Ереване насмерть сбили журналистку Манану Асламазян

Ей было 70 лет

Бывший генеральный директор фонда Internews лауреат премии ТЭФИ Манана Асламазян погибла в Ереване.

Как стало известно РИА Новости, 70-летнюю журналистку насмерть сбила машина.

"Это произошло вчера. Был наезд", - сообщил директор службы скорой помощи Тагуи Степанян.

Асламазян руководила Internews с 1993 по 2007 год. Фонд занимался поддержкой независимых СМИ. В 2007-м журналистку обвинили в контрабанде валюты. Следствие тогда заявило, что Асламазян вывезла из России во Францию 9,5 тысячи евро вместо разрешенных 10 тысяч долларов. После этого она уехала из России и покинула фонд Internews.

В 2010 году Асламазян получила ТЭФИ за вклад в развитие российского телевидения.

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