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Россияне назвали главных друзей России

13:01
  • среда
  • 31 августа 2022

Соответствующий опрос провел ВЦИОМ

Более половины (55%) россиян, принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), полагают, что наиболее прочные отношения у России сложились с Китаем.
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Среди главных друзей России респонденты также назвали Белоруссию (49%), Индию (22%), Турцию (17%) и Казахстан (13%).

Недружественными России государствами опрошенные чаще всего называли США (76%), Украину (43%), Великобританию (39%), Германию (32%), Польшу (28%).

В целом список дружественных России и враждебных ей стран за последние годы не претерпел значительных изменений, отмечается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее германские СМИ сообщили, что укрепляющееся военное сотрудничество России и Китая беспокоит США и Евросоюз, поскольку усиливающаяся интеграция двух стран бросает вызов мировому порядку.

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