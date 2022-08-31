Россияне назвали главных друзей России

Соответствующий опрос провел ВЦИОМ

Более половины (55%) россиян, принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), полагают, что наиболее прочные отношения у России сложились с Китаем.

Среди главных друзей России респонденты также назвали Белоруссию (49%), Индию (22%), Турцию (17%) и Казахстан (13%).

Недружественными России государствами опрошенные чаще всего называли США (76%), Украину (43%), Великобританию (39%), Германию (32%), Польшу (28%).

В целом список дружественных России и враждебных ей стран за последние годы не претерпел значительных изменений, отмечается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее германские СМИ сообщили, что укрепляющееся военное сотрудничество России и Китая беспокоит США и Евросоюз, поскольку усиливающаяся интеграция двух стран бросает вызов мировому порядку.

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