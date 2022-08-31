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Российская армия пресекла попытку ВСУ возобновить наступление

13:16
  • среда
  • 31 августа 2022

За двое суток украинская армия потеряла более 1700 военнослужащих

Очередная попытка режима президента Украины Владимира Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Противник понес значительные потери в ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды.

"В районе населённого пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков", - сообщили в российском военном ведомстве.

За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли более 1700 солдат, четыре боевых самолета, три вертолета, 63 танка, 59 БМП и 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

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