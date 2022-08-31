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Песков предупредил Запад о последствиях визовых ограничений

13:20
  • среда
  • 31 августа 2022

ЕС обсуждает ограничение выдачи шенгенских виз

Жители европейских стран тоже будут сталкиваться с неудобствами во время поездок в Россию, если страны ЕС примут ограничения по выдаче виз россиянам. Об этом в среду, 31 августа, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Нидерланды и Бельгия отказались поддержать тотальные визовые запреты для россиян

Как напомнил официальный представитель Кремля, некоторые страны говорят об ограничении процесса выдачи виз — их будут выдавать меньше, введут более затяжной период выдачи и так далее.

Песков признал, что этим другие государства "будут создавать неудобства для людей", поэтому "ничего в этом хорошего нет". Однако "их люди тоже будут сталкиваться с неудобствами, когда они будут приезжать сюда".

Это может расцениваться лишь как "еще одна спираль этого безрассудного русофобского отношения к нашей стране", цитирует Пескова РИА Новости.

Тем временем Финляндия уже подготовила с 1 сентября ряд визовых ограничений для россиян. Граждане России смогут подавать документы на туристические визы в Финляндию только в четырех городах и только по понедельникам, при этом планируется принимать не более 500 визовых заявлений в день.

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