Анкара настаивает на возвращении Крыма Украине

Мнение Турции по вопросу принадлежности Крыма не мешает двустороннему сотрудничеству с Россией. Об этом в среду, 31 августа, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как напомнил официальный представитель Кремля, Анкара с самого начала говорила о несогласии с Москвой в вопросе принадлежности Крыма. Однако полуостров является частью Российской Федерации, подчеркнул Песков.

Позиция Турции не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать, в России высоко ценят усилия Турецкой Республики "по расшивке сложных ситуаций, как это было с зерном", отметил пресс-секретарь президента России.

Песков также заявил, что у Анкары и Москва очень хороший потенциал для углубления взаимодействия, сообщает "Интерфакс".

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Крым должен вновь стать частью украинской территории, если между Россией и Украиной будет подписано мирное соглашение. Турецкий чиновник назвал присоединение Крыма к России по итогам референдума 2014 года "незаконной аннексией", а также отметил, что позиция Турции по этому вопросу не изменилась — Крым, в глазах официальной Анкары, "является частью украинской территории".

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