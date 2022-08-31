Пропавшего в Приморье мужчину нашли спустя четыре дня в глубоком котловане

Мужчина пошел за грибами и упал в яму

Невероятная история спасения из Приморья. Мужчина, гуляя по лесу, провалился в глубокий котлован. Дальше всё было как в приключенческой драме. Четыре дня он использовал все средства, чтобы выжить и позвать на помощь.

Волонтеры безмерно рады, Сергей не может удержать слез счастья. 4 дня мужчина просидел в глубокой яме. Все случилось в небольшом поселке Кневичи. Сюда Сергей приехал отдохнуть. Забрел на возвышенность, откуда открываются хорошие виды. И уже на обратном пути внезапно провалился в котлован.

О том, как Сергей провёл следующие четыре дня, можно фильм снимать. С собой только ключи от машины и телефон, который разбился при падении. А из-за проблем со слухом и речью, он не может громко кричать. Показалось, что находится в каком-то тоннеле. Рядом скелет крысы, обрывки проводов. Ничего, что помогло бы выбраться.

Ночами боролся с холодом. Постоянно растирал тело и согревался дыханием. Днем разглядел небольшую лужицу - наконец-то удалось попить.

Как только рассветало, Сергей молился, делал небольшие физические упражнения, кричал и бил палкой о металлическую трубу. Этот глухой звук и услышали волонтеры-поисковики.

"Когда нашли, он начал паниковать немного, я его успокаивал. Говорил, все хорошо, мы тебя уже нашли", - рассказывает волонтер Антон.

Местоположение парня удалось определить благодаря его машине - Сергей работает таксистом и в авто есть GPS-датчик. Волонтеры признаются, что найти человека живым уже не надеялись. Тем более обнаружить его в яме. Но через три часа поисков маме поступил долгожданный звонок.

Оказалось, Сергей упал в хранилище для мазута 70-х годов постройки. Длинные тоннели - огромные трубы, по которому шло топливо к котельной авиаремонтному заводу. Предприятие уже давно перешло на уголь, а сооружение постепенно разрушается.

Ходить здесь нужно действительно осторожно, постоянно смотреть под ноги, потому что открытые колодцы действительно встречаются часто. Но оградили территорию и повесили предупреждающие таблички только после происшествия.

Сергей после падения немного хромает, но уже вышел на работу.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное Бюро "ТВ Центра", Приморский край.

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