На севере Москвы благоустроили школьный двор

Там полностью обновили спортивную площадку

До начала нового учебного года остались считанные часы. В столичных школах идут последние приготовления. Внимание уделяют и школьным дворам. Этим летом значительную их часть благоустроили.

Так, например, привели в порядок двор у школы №1539 на Новоалексеевской улице. Здесь полностью обновили спортивную площадку. Установили новый инвентарь, резиновое покрытие, разбили газон. Для безопасности установили ограждение и опоры освещения, а для отдыха появились лавочки.

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