К 1 сентября готовы: российские производители наладили импортозамещение школьных товаров

На прилавках есть всё: и форма, и обувь, и тетрадки с ручками

У школьников и их родителей осталось полдня, чтобы успеть купить всё необходимое для начала учебы: одежда, обувь, тетрадки, ручки. Перебоя на рынке с этими товарами нет. Производители смогли быстро перестроиться в современных условиях и наладить импортозамещение.

Традиционный забег по магазинам опытные родители проводят как можно ближе к учебному году, чтобы подобрать самый актуальный размер. Здесь должны совпасть - школьные требования к дресс-коду и предпочтения ребенка. Во многих школах заранее оговаривают цвет гардероба учеников и стиль - как правило, строгий деловой. А шестиклассник Михаил помогает собраться в первый класс своему брату. Мальчики ищут белые и голубые рубашки и темно-синие брюки.

Чтобы школьный шоппинг сделать проще, с августа в столице на многих площадках открываются специализированные базары, где в одном месте можно найти всё и на разный бюджет. Учебники, портфели и канцелярия - в основном, все российского производства.

Каждая тетрадь - штучный товар, со специально разработанным дизайном. Компания, которая специализируется на цифровой печати, перед Днем знаний адаптирует свое производство под необычные задачи.

"Это заказ какого-то индивидуального, например, дневника с фотографиями учителей. Где напротив строчки "математика" будет фотография учителя в расписании. Это другое, это персонализированные продукт, который предлагаем мы. Этот сегмент уже, чем просто школьная тематика. На нем мы фокусируемся", - говорит руководитель компании Сергей Клименко.

На этом производстве (см. видео) заново пришлось перекраивать каналы поставок и переводить линии на отечественные аналоги и оборудование из дружественных стран. Раньше фотобумага, обложки для тетрадей и краски заказывались в Европе, теперь найдены альтернативные поставщики, в основном, из Китая, а часть химических элементов планируют поставлять из России. Основные проблемы уже решены, и удалось восстановить прежние объемы производства.

Трели швейных машинок не замолкают ни на минуту: в швейном цеху - самая горячая пора. Здесь шьют форму по индивидуальным заказам и малыми сериями. Однотонную и в клетку, благородных синих, зеленых и серых оттенков. Большинство тканей - российского производства, поставщики выдерживают самые строгие требования.

"Мы стараемся подбирать ткани с большим вложением натуральных волокон, и с добавлением эластана, чтобы ткань не стесняла движения детей и сохраняла форму достаточно долго", - говорит Ирина Власова, начальник швейного цеха.

Для мальчиков, в основном, - классические "тройки": пиджак, жилет, брюки, а для девочек - "двойки": жакеты с сарафанами или юбками. На некоторых моделях есть нарядные броши в форме школьной эмблемы. Часть одежды "с секретом".

"Мы называем "адаптивная одежда" - когда детки с ограничениями или за лето поломали ногу-руку, и сложно одеваться. Этот костюм помогает быть таким же стильным и классным и в этот период, когда какие-то есть вопросы со здоровьем", - говорит Наталья Волкова, генеральный директор компании.

На этом производстве разрабатывать фасоны и принты помогают сами школьники - дети рисуют одежду мечты, на основе их фантазий технологи и модельеры создают коллекции, которые потом адаптируются для производственного запуска.

Наталья Тарасова, Валерия Дзгоева, Дмитрий Панов, Дмитрий Денежкин, "ТВ Центр".

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