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В Дмитрове поймали серийного поджигателя гаражей

15:03
  • среда
  • 31 августа 2022

Так преступник собирал металлолом

В подмосковном Дмитрове полицейские задержали серийного поджигателя гаражей. 19-летний местный житель зарабатывал на жизнь тем, что собирал цветной металл. Вот только добывал он его довольно необычным способом: выбирал бокс, вскрывал крышу, заливал внутрь бензин и кидал спичку. А потом спокойно ждал, когда пожар потушат. Кузова выгоревших машин вместе с сообщниками отвозил в пункт приема металла. На счету задержанного как минимум четыре уничтоженных гаража.

 

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Гараж
Гараж
Гараж
Гараж
Гараж
Гараж
Гараж
Гараж
Задержанный поджигателяь гаражей
Задержанный поджигателяь гаражей
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