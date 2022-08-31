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В Москве открылись новые жилые корпуса социального дома "Люблино"

15:05
  • среда
  • 31 августа 2022

Там могут разместиться сотни человек

В среду на юго-востоке Москвы открылись новые жилые корпуса социального дома "Люблино". Это современный геронтологический центр, обустроенный по высоким стандартам.

Там могут разместиться 430 человек, которым из-за определённых заболеваний необходим круглосуточный уход. Обеспечить его в семьях зачастую невозможно. В новых корпусах создана доступная и безопасная среда, при этом предусмотрено и личное пространство, сообщает "ТВ Центр".

"На сегодняшний день в Москве существует 28 учреждений, в которых 17 тысяч койко-мест уже созданы, по всем этим учреждениям мы сейчас внедряем новые стандарты оказания помощи, пересматриваем подходы, форматы, вообще стараемся сделать так, чтобы учреждения стали настоящим домом для этих людей", - рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

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