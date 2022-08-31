Собянин включил в программу реновации еще 6 стартовых площадок

В новое жилье переедут почти 4 тысячи человек

Еще шесть стартовых площадок включили в программу реновации в Москве. Находятся они в разных частях города — в Головинском, Рязанском и Можайском районах, а также в Царицыно, Ново-Переделкине и Южном Тушине. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Глава города уточнил, что в комфортное жильё, построенное на этих площадках, переедут почти 4 тысячи человек из 22 старых домов. В целом на сегодняшний момент в городе 561 стартовая площадка, а в программу реновации жилищного фонда включены свыше пяти тысяч домов. В современные квартиры уже переехали больше 70 тысяч москвичей.

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