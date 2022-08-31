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МИД России назвал недостаток реализации "зерновой сделки"

14:00
  • среда
  • 31 августа 2022

Соглашение заключили Россия, Украина, Турция и ООН

Российская сторона хотела бы, чтобы условия "зерновой сделки" выполнялись синхронно и параллельно, однако пока этого не происходит. Об этом в среду, 31 августа, рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
В Турции рассказали о ходе реализации "продуктовой сделки"

По словам дипломата, первая часть сделки, связанная с вывозом украинского зерна из украинских портов, работает, однако реализация второй части соглашения, меморандума России с ООН, реализуется хуже.

Ограничения, которые препятствуют российскому экспорту зерна, остаются, несмотря на заявления, которые делают США и ЕС, подчеркнул Руденко. По его словам, речь идет о заходе иностранных судов в российское порты и российских судов в иностранные, ограничениях на транзакции, завышенных размеров страхования, сообщает "Интерфакс".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что страны Запада планируют провокационные действия с целью очернить Москву в глазах мирового сообщества. По ее словам, готовится медиавброс о том, что Москва якобы недовольна результатами продовольственной сделки по морским поставкам украинского зерна и готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов.

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