МИД России назвал недостаток реализации "зерновой сделки"

Соглашение заключили Россия, Украина, Турция и ООН

Российская сторона хотела бы, чтобы условия "зерновой сделки" выполнялись синхронно и параллельно, однако пока этого не происходит. Об этом в среду, 31 августа, рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

По словам дипломата, первая часть сделки, связанная с вывозом украинского зерна из украинских портов, работает, однако реализация второй части соглашения, меморандума России с ООН, реализуется хуже.

Ограничения, которые препятствуют российскому экспорту зерна, остаются, несмотря на заявления, которые делают США и ЕС, подчеркнул Руденко. По его словам, речь идет о заходе иностранных судов в российское порты и российских судов в иностранные, ограничениях на транзакции, завышенных размеров страхования, сообщает "Интерфакс".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что страны Запада планируют провокационные действия с целью очернить Москву в глазах мирового сообщества. По ее словам, готовится медиавброс о том, что Москва якобы недовольна результатами продовольственной сделки по морским поставкам украинского зерна и готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"