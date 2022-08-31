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Меркель отказалась от поездки на похороны Горбачева

13:59
  • среда
  • 31 августа 2022

Экс-канцлер повредила колено

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от поездки на похороны Михаила Горбачева из-за травмы колена.
Появились подробности о похоронах Горбачева

Об этом в среду, 31 августа, рассказал представитель бывшей главы правительства ФРГ. Экс-канцлер травмировала ногу во время отпуска, который завершился три недели назад. Несмотря на то, что процесс заживления идет хорошо, медики рекомендовали Меркель не совершать длительные переезды.

Меркель отдала дань уважения Горбачеву в опубликованном на сайте бывшего главы правительства заявлении. Она назвала Горбачева "выдающимся политиком", который пытался сделать мир лучше.

"Михаил Горбачев коренным образом изменил и мою жизнь. Я этого никогда не забуду", - подчеркнула Меркель.

Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа 2022 года. Ему был 91 год. В последние годы первый и последний президент СССР много болел. Политика похоронят рядом с женой на Новодевичьем кладбище.

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