Песков рассказал, как его дочь стала жертвой мошенников

Деньги удалось вернуть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что его дочь в прошлом году стала жертвой мошенников.

"Уж сколько я ей говорил, она говорит, это был как гипноз, она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИНы и так далее. И у нее с двух карточек сняли деньги",- сообщил кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Как добавил Песков, "сила убеждения иногда побеждает знание".

По словам пресс-секретаря, службы безопасности банков оперативно отреагировали, деньги удалось вернуть.

"Я уж не знаю, удалось ли поймать этих нехороших, талантливых людей", - сказал также Песков.

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