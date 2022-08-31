Песков рассказал, как его дочь стала жертвой мошенников

Деньги удалось вернуть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что его дочь в прошлом году стала жертвой мошенников.
"Уж сколько я ей говорил, она говорит, это был как гипноз, она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИНы и так далее. И у нее с двух карточек сняли деньги",- сообщил кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").
Как добавил Песков, "сила убеждения иногда побеждает знание".
По словам пресс-секретаря, службы безопасности банков оперативно отреагировали, деньги удалось вернуть.
"Я уж не знаю, удалось ли поймать этих нехороших, талантливых людей", - сказал также Песков.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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