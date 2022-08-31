"На 100 лет вперед": Миллер о запасах газа в России

Уровень заполненности подземных хранилищ газа достиг 92%

Россия обеспечена газом на 100 лет вперед, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Он добавил, что уровень заполненности подземных хранилищ газа в России достиг 92%.

"На начало периода отбора газа из подземных хранилищ мы с вами будем иметь очередной рекорд по потенциальному суточному отбору газа из подземок", - уточнил глава компании.

По словам Миллера, выручка Газпрома за 2022 год будет существенно выше 2021-го, несмотря на снижение объемов экспорта.

"Энергетическая политика зарубежных регуляторов привела к снижению мирового спроса на газ. За восемь месяцев этого года мировой спрос на газ сократился на 40 миллиардов кубометров", - указал также Миллер.

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