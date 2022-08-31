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Кокорин продолжит карьеру на Кипре

14:07
  • среда
  • 31 августа 2022

В "Фиорентине" у нападающего не сложилось

Российский футболист Александр Кокорин, пока что числящийся в составе итальянской "Фиорентины", вылетел на Кипр для подписания контракта с местным клубом "Арис", передает "Спорт-Экспресс".

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Ожидается, что сделка будет закрыта уже в среду.

Кокорин, которому сейчас 31 год, перешел в "Фиорентину" в январе 2021-го из "Спартака". За "фиалок" нападающий провел 11 неполных матчей, не отметившись результативными действиями.

В первом туре кипрского чемпионата "Арис" выиграл у клуба АЕЛ со счетом 2:1.

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Александр Кокорин
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