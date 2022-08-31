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Полезно знать: нацпроект "Малое и среднее предпринимательство"

14:24
  • среда
  • 31 августа 2022

В России более 6 миллионов малых и средних предприятий

Своё дело – залог процветания. В России более 6 миллионов малых и средних предприятий. Благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" каждое из них может получить поддержку государства.

Многие сервисы доступны онлайн. Цифровая платформа МСП.РФ предлагает десятки полезных опций: зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись или, например, оформить кредит на льготных условиях. Достаточно авторизоваться с учётной записью Госуслуг. Необходимые документы сформируются автоматически.

А если нужна консультация офлайн, всех, кто решил работать на себя, ждут в центрах "Мой бизнес". Посоветуют, научат, подскажут, как оформить документы. Помогут и самозанятым.

Специальным налоговым режимом уже воспользовались свыше 5,5 миллионов человек. Они платят с доходов не больше 6%. Могут рассчитывать на льготную аренду офисов и гранты. Вот так превратить хобби в прибыльный бизнес с поддержкой государства – легко!

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