На Запорожской АЭС предотвратили теракт

Задержана группа украинских диверсантов

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Энергодаре задержали группу украинских диверсантов.

"Задержана группа украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Как добавил Рогов, случившееся в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима.

ЗАЭС - самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В настоящее время она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать станцию.

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