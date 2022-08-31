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На Запорожской АЭС предотвратили теракт

14:12
  • среда
  • 31 августа 2022

Задержана группа украинских диверсантов

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Энергодаре задержали группу украинских диверсантов.

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"Задержана группа украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Как добавил Рогов, случившееся в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима.

ЗАЭС - самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В настоящее время она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать станцию.

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