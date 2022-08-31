На Запорожской АЭС предотвратили теракт

Задержана группа украинских диверсантов
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Энергодаре задержали группу украинских диверсантов.
"Задержана группа украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции", - сказал он (цитата по РИА "Новости").
Как добавил Рогов, случившееся в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима.
ЗАЭС - самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В настоящее время она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать станцию.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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