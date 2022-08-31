МИД рассказал о состоянии диалога с США по стратегической стабильности

Прорывы не предвидятся

Нынешний контекст для диалога с США по стратегической стабильности не самый благоприятный. Об этом в среду, 31 августа, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

По словам дипломата, с учетом ситуации какие-либо прорывы в возобновлении стратегического диалога между двумя государствами не ожидаются.

Рябков рассказал, что Москва и Вашингтон находятся в фазе запуска рассмотрения перспектив очередного заседания комиссии по контролю над вооружениями.

Однако российскую сторону не устраивает Женева как платформа для диалога с США по стратегической стабильности, необходимо искать альтернативные площадки, цитирует представителя МИД России ТАСС.

Ранее Рябков заявлял, что возможность продолжения прерванного американцами стратегического диалога Вашингтона и Москвы далеко не очевидна с учетом "безоглядно агрессивной" антироссийской политики Вашингтона.

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