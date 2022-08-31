ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белый дом: Россия уже получила дроны от Ирана

14:41
  • среда
  • 31 августа 2022

Москва опровергала эту информацию

Американские власти уверены, что Иран уже отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление в среду, 31 августа, сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам чиновницы, в Вашингтоне убеждены, что Москва получила от Тегерана дроны типа "Мохаджер-6" и "Шахед".

Начальную партию беспилотников якобы забрал из Ирана в августе российский транспортный самолет, заявила Жан-Пьер.

При этом представитель Белого дома не привела каких-либо доказательств своих заявлений, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что сообщения западных средств массовой информации о поставке партии беспилотников из Ирана в Россию не соответствуют действительности. При этом в Кремле подчеркивали, что взаимоотношения России с Ираном "развиваются динамично, они развивались и раньше, развиваются сейчас и будут развиваться".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Иранские дроны
Иранские дроны
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.