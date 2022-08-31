Белый дом: Россия уже получила дроны от Ирана

Москва опровергала эту информацию

Американские власти уверены, что Иран уже отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление в среду, 31 августа, сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам чиновницы, в Вашингтоне убеждены, что Москва получила от Тегерана дроны типа "Мохаджер-6" и "Шахед".

Начальную партию беспилотников якобы забрал из Ирана в августе российский транспортный самолет, заявила Жан-Пьер.

При этом представитель Белого дома не привела каких-либо доказательств своих заявлений, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что сообщения западных средств массовой информации о поставке партии беспилотников из Ирана в Россию не соответствуют действительности. При этом в Кремле подчеркивали, что взаимоотношения России с Ираном "развиваются динамично, они развивались и раньше, развиваются сейчас и будут развиваться".

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