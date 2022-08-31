Онлайн-кинотеатр IVI отреагировал на сообщения об утечке данных

Компания не собирает и не хранит фамилии, имена и отчества своих клиентов

Пресс-служба IVI заявила, что попавшая в сеть база данных пользователей, о которой говорится в сообщениях некоторых Telegram-каналов, не имеет отношения к онлайн-кинотеатру.

"Мы полагаем, что "утекшая база" к нашему сервису не имеет никакого отношения", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Уточняется, что компания не собирает и не хранит фамилии, имена и отчества своих клиентов, вместо этого в профилях используются никнеймы. При этом пользователи не указывают в своем аккаунте одновременно и номер телефона, и адрес электронной почты.

"Что касается данных банковских карт: ни у одного сотрудника IVI нет доступа к этой информации", - добавил директор по технологии онлайн-кинотеатра Евгений Россинский.

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