Страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам

Шенгену - быть

Страны Евросоюза (ЕС) не согласовали запрет на выдачу виз россиянам.

С таким заявлением выступил глава венгерского МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами. Многие страны выступили против такой меры, в том числе Венгрия, отметил политик.

"ЕС не введет полный запрет на выдачу виз россиянам", - заявил министр, добавив, что Евросоюз намерен отменить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

31 августа страны ЕС провели в Праге неформальную встречу, где обсудили ситуацию на Украине, а также предложение республик Балтии о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России.

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