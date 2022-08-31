В Испании нашли новый "Стоунхендж"

Первые монолиты появились на этом месте примерно 7500 лет назад

Археологи обнаружили на юго-западе Испании неподалеку от города Уэльва древний комплекс со стоячими камнями наподобие знаменитого английского "Стоунхенджа", пишет Live Science.

Уточняется, что комплекс состоит из нескольких тысяч отдельных камней. Он расположен на площади около 600 гектар на вершине и по сторонам небольшого холма.

Как считают ученые, первые монолиты появились на этом месте примерно 7500 лет назад - в эпоху неолита, а более поздние были воздвигнуты примерно 3-4 тысячи лет назад.

Человеческих останков на месте комплекса не обнаружено. Вероятно, кости могли полностью истлеть.

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