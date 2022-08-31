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В Испании нашли новый "Стоунхендж"

14:50
  • среда
  • 31 августа 2022

Первые монолиты появились на этом месте примерно 7500 лет назад

Археологи обнаружили на юго-западе Испании неподалеку от города Уэльва древний комплекс со стоячими камнями наподобие знаменитого английского "Стоунхенджа", пишет Live Science.

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Уточняется, что комплекс состоит из нескольких тысяч отдельных камней. Он расположен на площади около 600 гектар на вершине и по сторонам небольшого холма.

Как считают ученые, первые монолиты появились на этом месте примерно 7500 лет назад - в эпоху неолита, а более поздние были воздвигнуты примерно 3-4 тысячи лет назад.

Человеческих останков на месте комплекса не обнаружено. Вероятно, кости могли полностью истлеть.

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