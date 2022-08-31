Китай отправил свыше 2 тысяч военных на учения в России

Стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября

Более 2 тысяч китайских военнослужащих, а также 300 единиц китайской автомобильной военной техники примут участие в учениях "Восток-2022 в России. Об этом в среду, 31 августа, рассказали в оперативной группе управления КНР.

Китайские войска будут в основном представлены на учениях Северной зоной боевого командования. В маневрах примут участие сухопутные, морские и воздушные войска.

Также в учениях будут задействованы более 300 единиц автомобильной военной техники, самолетов, вертолетов три корабля, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минобороны КНР заявили, что участие Китая в учениях "Восток-2022" в России направлено на повышение уровня стратегического сотрудничества с военными других стран. Участники учение также решают задачу совершенствования способности совместно решать проблемы безопасности и устранять различные угрозы.

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