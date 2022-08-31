Лавров рассказал о работе над межгосударственным договором России и Ирана

Работа на финальной стадии

Отношения Москвы и Тегерана выходят на новый качественный уровень. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой.

Глава российского МИД сообщил: на завершающей стадии находится работа над большим межгосударственным договором. Документ будет иметь стратегическое значение. Параллельно готовится и соглашение о долгосрочном экономическом сотрудничестве. Товарооборот между нашими странами растёт рекордными темпами и потенциал далеко не исчерпан. В ближайшее время ожидается интеграция иранской и российской платёжной системы "Мир". Договорённости, по словам Лаврова, имеют и международное значение в качестве ответа диктату коллективного Запада.

"Глобализация, которую нам последние десятилетия рекламировали и на основе которой выстаивалась международная валютно-финансовая и экономическая система, эта глобализация преследовала единственной своей целью обеспечение интересов, прежде всего, Соединённых Штатов и их сателлитов. Теперь уже об этом можно прямо говорить. И ненадёжность этой системы глобализации уже доказана за последние годы многократно", - заявил Лавров.



Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"