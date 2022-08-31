Иран предложил помочь с Запорожской АЭС

Предложение прозвучало после переговоров глав МИД Ирана и России

Иран готов оказать содействие в ситуации вокруг Запорожской АЭС. Об этом в среду, 31 августа, рассказал министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как заявил глава иранского МИД, Тегеран готов оказать любую помощь в содействии спокойствия и мира на данной АЭС, а так же на прилегающих к ней территориях.

В ходе переговоров с Лавровым обсуждалась не только тема Запорожской АЭС, но также вопросы "военнопленных, на которых обращают особое внимание", сообщает РИА Новости.

Между тем на Запорожскую АЭС отправилась миссия Международного агентства по атомной энергии. В российском МИД выразили надежду на то, что организация поможет остановить ядерный шантаж со стороны Украины в виде обстрелов ядерного объекта.

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