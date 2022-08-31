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Бочкарев: Основные конструкции станции метро "Лианозово" готовы более чем на 80%

15:12
  • среда
  • 31 августа 2022

Скоро начнется архитектурная отделка станции

Монолитные работы на станции метро "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии близятся к завершению, готовность основных конструкций станции превысила 80%. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В скором времени начнется архитектурная отделка станции. Ключевым элементом дизайна станет анфилада из трехпролетных порталов", – сообщил он.

По словам Андрея Бочкарева, при отделке станции "Лианозово" большое внимание уделят световому оформлению. "Большие светящиеся круги на фоне алюминиевых ламелей в сочетании с металлическими панелями на стенах создадут у москвичей ощущение солнечного света", – подчеркнул заммэра столицы.

Со своей стороны генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что на базе "Лианозово" будет создан транспортно-пересадочный узел. Пассажиры будут проходить в вестибюли станции через наземные павильоны и пешеходные переходы.

"Южный вестибюль соединят с существующим подземным пешеходным переходом под Дмитровским шоссе", – сообщил Юрий Кравцов.

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