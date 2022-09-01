Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Львам удача улыбнется в учебе, а Тельцам следует строго соблюдать дедлайны

Овны

Осень уже здесь! И для вас она начинается весьма удачно: Марс сегодня получает поддержку Юпитера. Это придаст вам сил и поможет начать сентябрь на высокой ноте.

Тельцы

Представители этого знака начнут сентябрь с осознанием всех плюсов, минусов и подводных камней осени. Главное для вас – строго соблюдать дедлайны, остальное приложится.

Близнецы

Марс в вашем знаке сегодня готов играть по-крупному и без страха браться за сложные дела. Прекрасный день для начала амбициозных проектов, так держать!

Раки

Щедрая осень с ее яркими красками и пряными запахами – самое то для вашей нежной души. Начните новый сезон налегке, не берите на себя слишком много обязанностей.

Львы

Сентябрь несет приятную прохладу и волнующие перемены в вашу жизнь. Удача улыбнется в учебе и групповой деятельности: один в поле не воин, даже если вы Лев.

Девы

Солнце в вашем знаке, и вы в своем праве менять жизнь так, как хочется! 1 сентября – хорошая дата для того, чтобы начать решительно действовать в сфере учебы и карьеры.

Весы

Милый сентябрь – один из любимых ваших месяцев, и в этом году он хорош. Впереди 30 дней созерцания, переосмысления, спокойных дел – без борьбы и выгорания.

Скорпионы

Луна в вашем знаке сегодня добавит сентиментальности, но лучше не впадать в ностальгию. Ведь сегодня планеты дают уникальные шансы заработать деньги и авторитет.

Стрельцы

Бархатный сезон для вас в этом году – вовсе не учеба. Любовь закружит так, что сентябрь может стать самым романтичным месяцем 2022 года!

Козероги

Приятные новости ждут вас дома. Сегодня, а может быть и весь сентябрь, вы будете наслаждаться уютом и осознаете всю прелесть семейных уз.

Водолеи

Флирт в переписке или новый сезон сериала о любви будут пока интереснее учебы. Творческим личностям стоит начать сентябрь с решительных шагов: они принесут успех.

Рыбы

Прохладный воздух сентября заставит вспомнить о вещах типа теплой куртки или одеяла. Вас ждет удача в покупках и продажах, так как вы будете на редкость расчетливы.

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