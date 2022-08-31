Путин проведет открытый урок "Разговор о важном"

Президент отправится с рабочим визитом в Калининград
Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин 1 сентября совершит рабочую поездку в Калининград.
"Глава российского государства посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс и проведёт открытый урок "Разговор о важном", участниками которого станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта", - говорится в сообщении.
Кроме того, состоится первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи под председательством президента страны. Также Путин проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, посетит филиал Нахимовского военно-морского училища.
В режиме видеоконференции Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон примут участие в торжественной церемонии открытия в республике пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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