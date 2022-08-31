ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин проведет открытый урок "Разговор о важном"

15:33
  • среда
  • 31 августа 2022

Президент отправится с рабочим визитом в Калининград

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин 1 сентября совершит рабочую поездку в Калининград.

Путин напомнил о значении триколора для россиян
Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 сентября

"Глава российского государства посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс и проведёт открытый урок "Разговор о важном", участниками которого станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, состоится первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи под председательством президента страны. Также Путин проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, посетит филиал Нахимовского военно-морского училища.

В режиме видеоконференции Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон примут участие в торжественной церемонии открытия в республике пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин проводит открытый урок для школьников
Владимир Путин проводит открытый урок для школьников
Владимир Путин проводит открытый урок для школьников
Владимир Путин проводит открытый урок для школьников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.