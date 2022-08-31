Август в Москве стал самым жарким за 144 года

Об этом рассказали в Гидрометцентре

Август 2022 года в Москве стал самым жарким за 144-летний период наблюдений. Об этом в среду, 31 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в этом месяце температура воздуха в Москве в течение восьми дней поднималась выше 30 градусов, что является "фантастически рекордным значением" для августа.

Вильфанд заявил, что не было еще за 144-летний период метеонаблюдений такого жаркого августа, как последний летний месяц 2022 года, сообщает РИА Новости.

Август 2022 года отметился значительным количеством жарких дней, при этом были установлены температурные рекорды для отдельных дат. Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к полудню 25 августа достигла 30,3 градуса, превысив прежний рекорд для этой даты 34-летней давности: 25 августа 1988 года в Москве было зафиксировано 29,3 градуса.

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