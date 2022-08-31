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Берлин предложил план выстраивания отношений ЕС и России

15:59
  • среда
  • 31 августа 2022

План вынесут на обсуждение членов Евросоюза

Евросоюзу следует выстраивать отношения с Россией с учетом четырех основных пунктов. Такой план в среду, 31 августа, предложила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
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Германский политик заявила, что к этим пунктам относятся укрепление собственной обороны, поддержка противников России, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права.

При этом предлагается учитывать, что помощь Киеву имеет свою цену, которая, вероятно, снова возрастет. С учетом этого усилия по стратегической коммуникации должны быть направлены на демонстрацию того, как поддержка Киева повысит безопасность Европы в долгосрочной перспективе и почему санкции необходимы и эффективны.

Бербок рассказала, что предлагаемый план был разработан совместно с Францией и направлен коллегам по ЕС для обсуждения, сообщает Welt.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные санкции в отношении России эффективны и правильны, а "сильный и единый ответ Европы" на конфликт России с Украиной "удивил Путина", который якобы не ожидал такого.

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