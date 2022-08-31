В странах ЕС усугубляются разногласия из-за санкций

Ограничения наносят вред самой Европе

На заседании глав МИД ЕС в Праге, как и ожидалось, не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам. При этом большинством голосов Евросоюз решил расторгнуть соглашение с нашей страной об упрощенном визовом режиме. Нет единого мнения и по очередному - восьмому по счету - пакету антироссийских санкций. Предыдущие семь нанесли большой урон экономике Европы и в столицах Старого света опасаются усугубления ситуации.

Никакого полного запрета на выдачу европейских виз россиянам не будет. Главы МИД 27 стран ЕС сегодня во время неформальной встречи в Праге так и не смогли договориться. Наиболее жёстких мер требуют государства Прибалтики, Польша, Чехия и Финляндия, а пока решения нет, обещают самостоятельно усложнить переход россиян через границу.

"Финляндия с 1 сентября ограничит количество туристических виз для российских туристов, и мы предлагаем всему Европейскому Союзу предпринять сейчас аналогичные действия", - говорит министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Но целый ряд стран выступает против полного визового бойкота России. Об этом заявили в Германии, Франции, Венгрии, Испании, Италии. В МИДе Люксембурга уже аккуратно намекают союзникам, что антироссийских санкций напридумывали слишком много.

"Я думаю, мы не должны этого делать, потому что так мы подадим знак, что не хотим иметь ничего общего с русским народом. Мы должны сделать наоборот. Мы не можем продолжать вводить санкции, санкции, снова санкции. Мы должны посмотреть, как нам вернуться на дипломатические рельсы", - заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

Но Европа санкции ужесточает. В отношении виз - речь идёт о приостановлении действия соглашения между ЕС и Россией об упрощенном порядке выдачи документов на въезд. Еврокомиссии поручено подготовить рекомендации, что странам ЕС делать с уже выданными россиянам визами. Украина просит больших санкций, глава МИДа страны Дмитрий Кулеба сегодня пытался убедить Германию как можно быстрее инициировать принятие 8 пакета антироссийских ограничений. Но Берлин не спешит, опасаясь, что предыдущие санкции уже сильно бьют по европейскому единству.

Потому что одно дело - написать на бумаге, и совсем другое - действительно отказаться от российских энергоресурсов. Всё больше предприятий в ЕС просят отложить введение запретов. 28 эстонских компаний обратились в МИД своей страны с желанием и дальше покупать нефть у России. Они просто не могут найти альтернативу.

Венгрия с 1 сентября договорилась с "Газпромом" о дополнительных поставках газа. Речь идёт о 6 миллионах кубометров в день сверх контракта. В то же время власти Великобритании, которые сами полностью отказались от российских энергоносителей, предрекают "тяжёлые времена" и винят во всём не себя, а Россию.

"Дейли Мэйл" опубликовали данные, по которым большинство семей Великобритании не проживут и трёх недель на свои сбережения. Всё из-за повышения цен на электричество. В Германии, согласно последнему соцопросу, четверть населения считает, что их страна делает для Украины слишком много. А 77 процентов немцев выступает за переговоры с Россией. Ведь санкции, по сути, не достигли цели. Wall Street Journal пишет о том, что Россия "купается в деньгах".

"Россия поставляет на мировой рынок почти столько же нефти, сколько и до начала спецоперации на Украине, при этом получая больший доход в связи с ростом цен на нефть. Несмотря на сокращение поставок российского газа в Европу, доходы от продажи нефти с лихвой покрывают потери", - пишут СМИ.

Отказываясь от сотрудничества с Россией, Евросоюз сам стреляет себе в ногу, но ещё серьёзнее то, что пулю в голову ЕС может получить от Украины. ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую атомную станцию. Сегодня под ударом радикалов снова оказался Энергодар. Режим Зеленского дошел до ситуации, когда использует станцию в качестве инструмента шантажа - это заявила представитель российского МИДа. Мария Захарова назвала "опасной игрой" бездействие европейских стран в отношении ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Сегодня на станцию едет миссия МАГАТЭ. Но главная задача экспертов - оценить безопасность энергоблоков и условия хранения отработанного топлива. Политические и военные вопросы находятся за пределами их полномочий.

Пётр Вершинин, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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