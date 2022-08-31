Гигантский град обрушился на Испанию

Есть пострадавшие

Град размером с теннисный мяч обрушился на испанскую Каталонию. Диаметр одной льдины достигал 12 сантиметров.

Кадры из Жироны. Зрители, которые пришли на концерт латинской музыки, вынуждены уворачиваться от ледяных глыб и прятаться на веранде кафе.

Гигантские градины с легкостью пробивали крыши домов и автомобилей. По данным метеорологов, прошедшие осадки стали самыми разрушительными за последние четверть века. За медицинской помощью обратились более 30 человек. Погибла полуторогодовалая девочка - ей градина пробила голову.

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