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Минздрав предупредил о повышенной заболеваемости гриппом

15:54
  • среда
  • 31 августа 2022

Россиянам доступна качественная вакцина

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в мире в этом году ожидается повышенная заболеваемость гриппом.

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"Сейчас министерство здравоохранения закупило вакцину против гриппа, потому что во всем мире ожидается в этом году повышенная заболеваемость гриппом. Вакцина уже сегодня доступна", - цитирует главу Минздрава РИА "Новости".

Как уточнил Мурашко, в регионы поступает и вакцина против гриппа для детей, им рекомендуется своевременно привиться.

Кроме того, медики рекомендуют лицам старшего возраста пройти еще и вакцинацию против пневмококковой инфекции.

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