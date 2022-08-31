Минздрав предупредил о повышенной заболеваемости гриппом

Россиянам доступна качественная вакцина
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в мире в этом году ожидается повышенная заболеваемость гриппом.
"Сейчас министерство здравоохранения закупило вакцину против гриппа, потому что во всем мире ожидается в этом году повышенная заболеваемость гриппом. Вакцина уже сегодня доступна", - цитирует главу Минздрава РИА "Новости".
Как уточнил Мурашко, в регионы поступает и вакцина против гриппа для детей, им рекомендуется своевременно привиться.
Кроме того, медики рекомендуют лицам старшего возраста пройти еще и вакцинацию против пневмококковой инфекции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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