В Госдуме предупредили российские соцсети о возможных блокировках

Пора осваивать RuStore

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что российский соцсетям следует готовиться к блокировкам со стороны Google.

"На кону не только доступ к зарубежной аудитории (которого Apple недавно и очень легко лишила RuTube) - на примере Truth (соцсеть Дональда Трампа - прим.ред.) мы убедились, что причиной блокировки может стать абсолютно надуманный повод", - написал парламентарий в Telegram.

Он добавил, что "пора осваивать RuStore и пилить веб-приложения".

Google при этом активно распространяет приложения украинских СМИ, обратил внимание Горелкин.

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