В Сочи из-за жары объявили штормовое предупреждение

Температура воздуха в отдельных районах достигнет +37 градусов

В Сочи объявлено штормовое предупреждение, сообщило региональное управление МЧС.

"По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ", в период 15-16 часов и до конца суток дня 31 августа, а также в дневные и вечерние часы 1 сентября 2022 г., на территории г. Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет +36, +37°C", - сказано в сообщении.

Жителям напомнили о необходимости избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухонепроницаемую одежду с головным убором, чаще находиться в тени.

"Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма. Посоветуйтесь с врачом, требуется ли вам дополнительное употребление соли во время жары", - добавили в ведомстве.

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