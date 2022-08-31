ВСУ ударили по Макеевской исправительной колонии

Есть пострадавшие

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил в Telegram об ударе ВСУ по Макеевской исправительной колонии.

"ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ред.) нанесли удар по Макеевской исправительной колонии, ранены трое осужденных", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что более 20 домов получили серьезные повреждения в результате украинского удара по одному из жилых кварталов в городе Новая Каховка Херсонской области. Огонь велся из систем залпового огня HIMARS.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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