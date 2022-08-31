Европейский компромисс: главные решения ЕС по вопросу виз для россиян

Замораживается соглашение об упрощении визового режима

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в среду рассказал, какие именно решения приняли страны-члены Евросоюза относительно визового режима с Россией.

В частности, ЕС достиг компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией, что, по мнению европейских политиков, снизит число выданных виз и усложнит их выдачу.

Кроме того, страны ЕС договорились не признавать российские паспорта, выдаваемые на освобожденных территориях Украины. При этом союз намерен продолжать выдавать визы "специфическим группам россиян". Что это за группы - пока не уточняется.

Министры иностранных дел Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения о том, как поступать с уже выданными долгосрочными визами россиянам. Вместе с тем страны ЕС подтвердили право каждого члена самостоятельно регулировать допуск россиян в шенгенское пространство через свои границы, передает ТАСС.

По словам Борреля, ЕС с середины июля наблюдает серьезный приток граждан России в соседние страны, что "угрожает безопасности этих государств".

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