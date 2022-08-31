Путин: ситуация с пожарами меняется в позитивную сторону

Однако есть требующие решения вопросы, отметил президент

Единственный опасный очаг лесного пожара в Рязани полностью контролируется и будет потушен в течение суток. В среду об этом Владимиру Путину сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он доложил о ситуации на правительственном совещании, которое провел президент.

Путин: Мы с вами сегодня планировали обсудить вопросы, связанные с так называемой социальной газификацией. Напомню, что в Послании в апреле 2021 года мы говорили, обсуждали это, затем встроили определённые планы. Посмотрим, как идет эта работа сегодня. Но прежде хотел бы поговорить о вопросах текущего характера. И начать хочу с вопросов борьбы с пожарами в регионах страны. Там ситуация меняется в некоторых местах, меняется в целом в позитивном ключе, но возникают и новые вопросы, требующие особого внимания.

Павел Малков, врио губернатора Рязанской области: Была собрана совершенно беспрецедентная группировка по тушению пожара. Доходило до девяти с половиной тысяч человек, более двух с половиной тысяч единиц техники. Огромная благодарность всем в тушении пожаров в нашей области. Отдельная, самая главная, наверное, благодарность - правительству Москвы.

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