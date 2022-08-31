Лавров: Запад подрывает все основы миропорядка

Россия будет отвечать жестко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на просветительском марафоне "Знание", что Запад продолжает наращивать незаконное давление на Россию.

"Запад подрывает все основы миропорядка, который опирался на продвигавшиеся самим же Западом принципы глобализации. Открытые рынки, свобода предпринимательства, добросовестная конкуренция, презумпция невиновности - это все было в одночасье перечеркнуто. Будем отвечать жестко, но не во вред себе", - добавил глава внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Как при этом заметил министр, в Европе уже раздаются голоса о готовности пойти навстречу России, но нельзя исключать "новых капризов".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"