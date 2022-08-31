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Лавров: Запад подрывает все основы миропорядка

17:42
  • среда
  • 31 августа 2022

Россия будет отвечать жестко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на просветительском марафоне "Знание", что Запад продолжает наращивать незаконное давление на Россию.

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"Запад подрывает все основы миропорядка, который опирался на продвигавшиеся самим же Западом принципы глобализации. Открытые рынки, свобода предпринимательства, добросовестная конкуренция, презумпция невиновности - это все было в одночасье перечеркнуто. Будем отвечать жестко, но не во вред себе", - добавил глава внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Как при этом заметил министр, в Европе уже раздаются голоса о готовности пойти навстречу России, но нельзя исключать "новых капризов".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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