Прощание с Горбачевым пройдет в Колонном зале

В тот же день, 7 сентября, состоятся похороны

Прощание с Михаилом Горбачевым пройдет в Колонном зале Дома союзов 3 сентября с 10:00 до 14:00, похороны состоятся в тот же день, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Горбачев-фонда.

Ранее Владимир Путин назвал Михаила Горбачева политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории.

"Он глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем", - отметил российский лидер.

Михаил Горбачев, единственный в истории президент СССР, скончался вечером 30 августа 2022 года. Ему был 91 год. В последние годы политик много болел. Его похоронят рядом с женой на Новодевичьем кладбище.

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