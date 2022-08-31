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Прощание с Горбачевым пройдет в Колонном зале

17:56
  • среда
  • 31 августа 2022

В тот же день, 7 сентября, состоятся похороны

Прощание с Михаилом Горбачевым пройдет в Колонном зале Дома союзов 3 сентября с 10:00 до 14:00, похороны состоятся в тот же день, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Горбачев-фонда.

Отец перестройки: чем запомнится Михаил Горбачев
Российские и мировые политики вспомнили, каким был Михаил Горбачев

Ранее Владимир Путин назвал Михаила Горбачева политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории.

"Он глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем", - отметил российский лидер.

Михаил Горбачев, единственный в истории президент СССР, скончался вечером 30 августа 2022 года. Ему был 91 год. В последние годы политик много болел. Его похоронят рядом с женой на Новодевичьем кладбище.

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