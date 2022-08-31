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Минобороны: Киев продолжает обстреливать школы, больницы и детсады

18:30
  • среда
  • 31 августа 2022

Это военные преступления

Министерство обороны России сообщило, что киевский режим продолжает намеренные удары по школам, больницам, детским садам и жилым домам в ЛДНР, а также на освобожденных территориях Украины.

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"Поставленные США и европейскими странами дальнобойные ударные средства значительно расширили возможности киевского режима наносить преступные удары по жилой инфраструктуре и учебным заведениям артиллерийским и ракетным оружием западного производства", - подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что такие действия являются военным преступлением. Международное сообщество должно принять срочные меры.

Как уточнили в Минобороны, в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины 1 сентября открываются 1422 школы для 326400 детей. Российская сторона делает все необходимое для их защиты.

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