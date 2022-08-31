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Россия расширила санкции против Канады

18:45
  • среда
  • 31 августа 2022

В "черный список" снесены еще 55 человек

Министерство иностранных дел России сообщило о новых ответных санкциях в отношении Канады. В "черный список" добавлены еще 55 высокопоставленных военных, политиков и общественных деятелей.
Посол призвал с усмешкой относиться к санкциям Канады

Это, в частности, исполнительный директор Консервативной партии Канады Уэйн Бенсон, старший вице-президент Института по вопросам управления в Арктике Стивен Ван Дайн и заместитель командующего ВВС Канады Колин Кейвер.

Кроме того, в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, внесены "Канадский украинский конгресс", "Институт Макдональда-Лорье" и "Украинская национальная федерация Канады"

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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