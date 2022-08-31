Газификация, пожары и образование: Путин провел совещание с правительством

Президент поинтересовался подготовкой школ к новому учебному году

Единственный опасный очаг лесного пожара в Рязанской области полностью контролируется и будет потушен в течение суток. В среду об этом доложил Владимиру Путину вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе совещания президента с членами правительства. Обсуждались также вопросы готовности школ и вузов к учебному году, модернизация "Почты России", дорожное строительство и развитие портала "Госуслуг". Главной же темой совещания была социальная газификация. Президент поручил дополнительно выделить 400 миллиардов рублей для бесплатного подключения к газу льготных категорий граждан.

На повестке у Владимира Путина - вопрос социальной газификации. Но разговор получился обо всём насущном. Во многих регионах страны борются с пожарами.

"Мы с вами сегодня планировали обсудить вопросы, связанные с так называемой социальной газификацией. Напомню, что в Послании в апреле 2021 года мы говорили, обсуждали это, затем встроили определённые планы. Посмотрим, как идет эта работа сегодня. Но прежде хотел бы поговорить о вопросах текущего характера. И начать хочу с вопросов борьбы с пожарами в регионах страны", - отметил Путин.

Особое внимание - к природным пожарам в Рязанской области, туда по поручению президента даже летала специальная комиссия из Москвы. В неё вошёл и столичный мэр Сергей Собянин - он направил специалистов из Москвы

"Была собрана совершенно беспрецедентная группировка по тушению пожара. Доходило до девяти с половиной тысяч человек, более двух с половиной тысяч единиц техники. Огромная благодарность всем в тушении пожаров в нашей области. Отдельная, самая главная, наверное, благодарность - правительству Москвы", - отметил Павел Малков, врио губернатора Рязанской области.

Накануне первого сентября - речь на совещании у президента идёт и о готовности к новому учебному году. Прежде всего, в высших учебных заведениях, в том числе и Донецкой и Луганской народных республиках. Помогают 25 российских вузов-партнеров. Учебные заведения приняли 1968 абитуриентов на совместные программы высшего образовании. Абитуриенты из ЛНР и ДНР будут учиться и дома, и в российских институтах и университетах. Среди первокурсников много тех, чьи родители принимают участие в освобождении республик Донбасса.

"В соответствии с вашим поручением всем детям участников специальной военной операции при поступлении на программы высшего образования были предоставлены льготы. Хотел бы отметить, что в этом году было беспрецедентное количество бюджетных мест и большинство из них было направлено в регионы", - сообщил министр высшего образования и науки России Валерий Фальков.

При этом удалось сохранить средний бал ЕГЭ при поступлении.

- Валерий Николаевич, среди абитуриентов самые популярные профессии какие все-таки?

- У нас традиционно педагогическое образование, причем, очень хорошо идет педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Это специальности и направления в области здравоохранения и подготовки врачей - лечебное дело. Конечно, особенно хотел выделить IT. Ну и лингвистика тоже пользуется хорошей популярностью.

Поинтересовался Владимир Путин и подготовкой школ к новому учебному году. "В целом по стране завтра будут открыты 39 тысяч 218 школ, из них 155 совершенно новые на более чем 100 тысяч мест. Проведены капитальные ремонты. Свои двери откроет 1008 школ, отремонтированных за счет федеральных средств. Еще тысяча школ отремонтирована за счет региональных средств", - отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Ученикам 84 школ не повезло. Подрядчики в некоторых регионах, в том числе в Алтайском крае, Республике Башкортостан, Тыве и в Курской области, не успели доделать работы к 1 сентября. Поэтому временно дети будут учиться в соседних школах.

"Надо обязательно выявить, кто в этом виноват, и посмотреть на подрядчиков, которые в нужные сроки не выполнили необходимый объем работ, и соответствующим образом отреагировать. Зачем с ними в дальнейшем заключать контракты?" – отметил Путин.

Школы в ЛНР и ДНР тоже отремонтированы, где это было необходимо. Закуплены компьютеры и учебники. "Ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность учить украинский язык как родной. Для этого разработаны специальные учебные планы. Методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка", - заявил Кравцов.

Затронул Владимир Путин и тему развития цифровых сервисов. Глава Минцифры рассказал президенту о новом тренде - у россиянок появилась хитрая возможность делать предложение руки и сердца нерешительным мужчинам.

"Каждое третье заявление о заключении брака подаётся через портал Госуслуг. Но с учётом того, что вторая половина должна подтвердить желание заключить брак, этот сервис очень часто используют как способ сделать предложение, особенно девушки - нерешительным мужчинам. Очень востребованный сервис оказался", - отметил Максут Шадаев.

И в заключении совещания все-таки перешли к запланированному разговору о социальной газификации. Получилось продуктивно. Министр энергетики предложил выделить дополнительные средства для малообеспеченных на проведение газа в дома по территории участка, а не только до него.

Президент предложение поддержал. И поручил выделить на эти цели около 400 миллиардов рублей.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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