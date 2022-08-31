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Последние данные о ходе спецоперации по защите Донбасса

22:28
  • среда
  • 31 августа 2022

ВСУ несут крупные потери

Информация о ходе спецоперации. Все попытки киевского режима возобновить наступление на южном направлении провалились, потери ВСУ в живой силе только за два дня превысили 1700 человек. Об этом сегодня сообщили в нашем Минобороны. Как отметили в ведомстве, в результате неудавшихся атак националисты также не досчитались почти двух сотен единиц техники, в том числе западного производства. Крах потерпели и надежды радикалов подготовить теракт в районе Запорожской АЭС.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева

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