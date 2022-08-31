Мишустину доложили об инвестиционных проектах в Ярославской области

Премьер прибыл в регион с рабочим визитом

В Ярославской области реализуется 50 крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 200 миллиардов рублей. Об этом на встрече доложил премьеру временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Евраев. Михаил Мишустин прибыл в Ярославль с рабочей поездкой.

Глава кабмина побывал на машиностроительном предприятии, которое производит электростанции и специальное оборудование на базе дизельных двигателей. И пообещал, что правительство простимулирует переход компаний нефтегазового сектора на отечественное оборудование.

Кроме того, Михаил Мишустин посетил больницу скорой помощи. Врачи рассказали главе кабмина, что клиника за последние 10 лет не получала нового оборудования. И с учётом специфики работы больница срочно нуждается в нём. Премьер отметил, что правительство окажет всю необходимую помощь региону, в том числе в строительстве новых объектов здравоохранения.

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