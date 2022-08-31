В России стартуют учения "Восток-2022"

Они продлятся неделю

Более 50 тысяч военнослужащих, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники. В Приморье начались командно-штабные учения "Восток-2022". Военные из стран ОДКБ и ШОС, а также государств-партнеров в течение недели будут отрабатывать оборонительные и наступательные действия на 9 полигонах, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Военные выстроены на плацу. Всё внимание приковано к флагштоку. Официальный старт учений "Восток-2022" даёт заместитель министра обороны.

"Мероприятие такого масштаба во многом уникально. Размах учений, состав государств-участников, количество привлекаемого личного состава, вооружения и военной специальной техники свидетельствует о возросшей роли значения совместной подготовки наших вооружённых сил", - заявил Юнус-бек Евкуров.

В учениях задействованы свыше 50 тысяч военнослужащих и более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники. Участвуют представители 14 государств. Отрабатывать оборонительные и наступательные действия команды будут на 9 основных полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях Охотского и Японского морей.

"Я думаю, все боевые задачи этих учений будут выполнены. И мы все рады, что такие учения проходят. Я пожелал, чтобы такие учения чаще проходили для выполнения мирных миротворческих задач", - сообщил полковник ВС Киргизии Нурбек Калканбаев.

Отрабатывать планируют и различные варианты действий коалиционных группировок. Другими словами, детально просчитывать и прорабатывать тактику в интересах обеспечения безопасности нашей страны и её союзников. Представители всех стран-участников подчёркивают мирный характер проводимых учений. Главное - смотреть в одном направлении и придерживаться курса сотрудничества и боевого содружества. Военнослужащим необходимо продемонстрировать взаимодействие - это и есть основная функция учений "Восток-2022".

"Я бы сказал, что это довольно большой опыт. В прошлом году наш контингент тоже участвовал в учениях "Запад-2021". Довольно хороший опыт был. В этом году мы тоже хотели, чтобы участвовал наш личный состав. Это довольно большой опыт такой боевой", - отметил представитель вооружённых сил Армении Саркиз Авакян.

Помимо площадок для военных учений, организаторы продумали и вопрос комфорта делегаций. На полигоне "Сергеевский" развернули полевой лагерь из современных каркасных палаток. Качество материалов и эргономика полностью соответствует современным необходимым требованиям для проживания в полевых условиях. Для военнослужащих устроили праздничный концерт.

Учения стартуют 1 сентября и продлятся неделю.

Александра Сергомасова, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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